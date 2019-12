Tulekahjus hukkunud pere naaber: nad alles soojustasid oma maja

Heitonen meenutas, et nägi tulekahjus hukkunud pereema viimati 7.detsembril, kui nad poes kohtusid. «Rääkisime põgusalt ja ta ütles mulle, et abikaasa oli käinud meie pool, sest tahtis minu abikaasalt akutrelli laenata, et maja soojustusplaate üles panna. Aga meid ei olnud siis kodus. Olime jõuluturul,» rääkis naine murtud häälega.

Naise sõnul on kogu naabruskond šokis. «Meile kõigile alles hakkab see kohale jõudma,» sõnas Heinonen ja lisas, et pidev meeldetuletus traagilisest sündmusest jääb neid kõiki saatma ilmselt väga pikaks ajaks. «Sõidame ju igal hommikul sealt mööda, et tööle minna ja õhtul sama teed tagasi koju.»