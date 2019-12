Marie Fredrikssoni leinav Rootsi kuningas: Roxette'i muusika on meie pere jaoks tähtis

«Paljud rootslased leinavad 61-aastasena surnud andekat lauljat Marie Fredrikssoni, kaasa arvatud mina ja minu pere. Tema muusika tähistab mitmeid meie elu tähtsaid hetki, ta muusika on meie jaoks siiani tähtsal kohal,» sõnas kuningas.

Fredriksson esines kuninga vanema tütre, printsess Victoria pulmas 2010, kus ta kandis koos Roxette’i teise bändiliikme Per Gesslega ette 1989. aasta läbilöögipala «The Look».

«On väga kurb, et Marie Fredriksson lahkus meie seast. Olen mõtetes tema perekonna ja sõpradega. Ta oli Rootsi üks enimarmastatud artiste. Mäletan väga hästi, kui ma teda esmakordselt kuulsin ja ma mõtlesin siis, et selle laulja hääl on väga ebatavaline,» kirjutas peaminister.