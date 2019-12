Tai mees läks vetsu häda tegema, kuid see võttis väga ootamatu pöörde

Ratprachoom hommik algas tavapäraselt. «Ma olin just lapse kooli viinud ning tundsin, et pean number kahele minema,» rääkis fotograaf Tai meediale.

«Pärast tundsin, et «asi» jäi justkui pooleli,» kirjeldas Ratprachoom ja lisas, et püsti tõustes sai ta aru, et miski ripub pärakust välja.

Ratprachoom arvas esialgu, et tegu on nööriga, kuna nädal varem eemaldati mehe pimesool. Ta hakkas seda tõmbama ning järsku sai ta aru, et see oli hoopis paeluss.

Mees jätkas tõmbamist ning tiris välja peaaegu meetrise paelussi. Ta asetas selle vetsupotile, see hakkas liigutama ja ta mõistis, et see on veel elus.

Ratprachoom tegi sellest ka mõned pildid, filmis seda liigutamas ja lasi paelussi lõpuks vetsupotist alla.

Mees teatas meediale, et tal ei ole aimugi, kuidas paeluss tema soolestikku sattus.