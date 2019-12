USA linna Point Robertsisse pääseb teedpidi vaid Kanadast

1300 elanikuga Point Roberts on väga väike linn, sest pindala on vaid 12,5 ruutkilomeetrit, kuid seal käib üsna palju turiste, keda see ebatavaline enklaav ja sealsed mõõkvaalad huvitavad.

Reisijatel tuleb sellesse linna pääsemiseks läbida kaks USA-Kanada piiril olevat kontrollpunkti: esimene on sõitmisel USAst Kanadasse ja teine Kanadast tagasi USA poole, et jõuda Point Robertsisse.

Kuigi Point Roberts on USA linn, pääseb sinna maad mööda vaid Kanadast. Tee kulgeb läbi Vancouveri, millest Point Roberts on 40 kilomeetri kaugusel.

Kuid sel linnal on ka oma ajaleht All Point Bulletin, mida annab välja Pat Grubb koos oma perega.

Juttude järgi on sinna asunud uue nime all elama kümned endised kurjategijad. Osa linlasi peab seda tõeks, teine osa aga linnalegendiks. Seni ei ole seal elavate inimeste kohta ilmenud midagi kuritegelikku ja kurjategijatele viitavad jutud ei ole kinnitust leidnud.

Mitmetel kanadalastel on Point Robertsis suvila ja kanadalased käivad seal ka odavat benisiini, alkoholi ja piima ostmas. Kanadalaste tõttu on kohalikes poodides kaupade sortiment suurem kui kohalikud vajaksid.

Paljudel kanadalastel on Point Robertsis postkast ning postkaste on 40 korda rohkem kui seal on alalisi elanikke. Põhjus on lihtne: kanadalasest ostavad USA netipoodidest palju odavat kaupa ja pakk tuuakse postkasti.