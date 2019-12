Tõsielustaar ei vaevu enam pildil nägugi näitama, näitab ainult pirakat «virsikut»

Chloe Ferry sai tuntuks tänu tõsielusarjale «Geordie shore». Kõigest 24-aastase staari välimus on viimastel aastatel kõvasti muutnud ning kuigi tema kehakumerused on küll silmapaistvad, pole tegu ilmselt «looduse poolt antuga».

Tegelikult tunnistas 23-aastane tõsielustaar veidi aega tagasi, et internetitrollid on tema vaimset tervist kahjustanud, kommenteerides pidevalt tema keha. Seetõttu kannatab ta nüüd väidetavalt ka keha düsmorfilise häire käes.

Sama häire tõttu pöörduski ta ka ilukirurgia poole ning on sellele kulutanud juba üle 50 000 naela. Tegelikult on staarike lausa tunnistanud, et on ilukirurgiast pisut sõltuvuses...