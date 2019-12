McDonald'si klient ähvardas töötajaid relvaga, sest talle pakuti ketšupit

Kolm Tennessees Memphises asuva McDonald'si töötajat rääkisid politseile, et 20-aastane Asia Vester ärritus ja ähvardas neid relvaga, kui talle marmelaadi asemel ketšup kätte ulatati, vahendas metro.co.uk .

Politsei käsutuses olevalt turvakaamerate salvestiselt on näha, kuidas 25. novembril kiirtoidurestorani drive-in-kassast oma toidu kätte saanud Vester ärritus ning tõmbas pärast teenindajatega peetud vaidlust välja relva ning ähvardas neid.

Tüli põhjus oli nimelt see, et Memphise McDonald’sis kasutatakse ketšupi serveerimiseks punaseid pakendeid ja lillad pakid sisaldavad tarretist ja need läksid teenindajal segamini.