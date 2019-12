Väidetakse, et sellist teksti suudab lugeda üks inimene viiest. Kas sina saad aru, mis sinna kirjutatud on?

Inimese aju on ikka väga kohanemisvõimeline. Esimeste sõnade lugemine on keerulisem. Aga mida edasi seda lihtsamalt sa tekstist aru saad. Kui oled lugemisega siiani jõudnud, siis see tähendab, et su aju on väga kohanemisvõimeline. Kõik inimesed seda teksti lugeda ei suuda. Kui tekstist aru said siis vajuta meeldib ja jaga ka oma sõpradele.