Oled «valge» ja vallaline mees? Hiina naistel on sulle hea ettepanek

Tuhandete Hiina naiste seas on hakanud levima uus trend. Nimelt veedavad nad oma vaba aega vaadates pildialbumeid noortest enamasti heledanahalistest poistest. Kuid need naised ei imetle oma väljavalitu perekonnaalbumit. Nad sirvivad hoopis spermadoonorite katalooge.

Ka 39-aastane Xiaogunzhu valis ühest sellisest kataloogist välja oma lemmikpildi, kust vaatas talle vastu tumesiniste silmadega naeratav prantsuse-iiri poiss.

Xiaogunzhu on üks Hiina jõukatest vallalistest naistest, kes soovis saada last, mitte abikaasat.

Vallalised naised ei saa nimelt Hiinas juurdepääsu spermapankadele ja in vitro viljastamise (IVF) ravile, mistõttu peavad otsima neid võimalusi välismaalt.

Tema valituks osutus California spermapanga doonor nr 14471. Valik tehtud, lendas Xiaogunzhu USA-sse, et alustada esimesi raviprotseduure.

«On palju naisi, kes ei abiellu, nii et nad ei pruugi seda olulist bioloogilist missiooni täita,» ütles Xiaogunzhu.

Tema äsja üheksakuuseks saanud laps kannab nime Oscar. See on naise sõnul austusavaldus lapse isa Prantsuse esivanematele.

Xiaogunzhu poeg Oscar. FOTO: AFP / Scanpix

Sotsioloog Sandy To selgitas, et haritud kõrgepalgalisi naisi diskrimineeritakse, kuna nende meessoost partneritel on raske aktsepteerida naise kõrgharidust või majanduslikke saavutusi.

«Kuid paljud leiavad, et partneri mitte soovimise nimel pingutamine ei tohiks neil keelata emaks saada,» lisas naine.

Xiaogunzhu usub näiteks, et isa pole lapsele vajalik. Tema enda isa oli kontrolliv ja sageli vihane, surudes peale oma arvamust traditsioonilisest perekorraldusest.

«Miks kõik arvavad, et lapsed küsivad: «Miks mul pole isa?»,» küsis naine.

Analüütikud ennustavad, et viljakusravi teenuste turg ulatub Hiinas 2022. aastal 1,5 miljardi dollarini. 2016. aastal oli see poole väiksem.

Kuid järjest enam Hiina kodanikke palgatakse ka välismaal pakutavate teenuste vahendajatena tööle.

Taani sperma- ja munarakupank Cryos International avas hiinakeelse veebisaidi ja palkas Hiina keelt kõnelevaid töötajaid.

Ameerika ja Euroopa spermapankade kinnitusel on neil üha enam Hiina kliente.

«Keelatud äri»

Kuid välismaise spermapanga abil lapse saamine ei ole odav ega kerge.

Hiina riiklik tervishoiuosakond täpsustas, et spermapankade eesmärk on peamiselt ikkagi viljatuse ravimine ja geneetiliste haiguste ennetamine.

Seega on vallalistel naistel nende teenuste kasutamine keelatud.

«Tahame neid vallalisi naisi aidata, kuid kahjuks oleme tõesti poliitiliselt piiratud,» ütles Pekingi viljakushaigla direktor Liu Jiaen.

Lapse saamine välismaise spermapanga kaudu algab 200 000 jüaanist (25 700 eurost).

Naised peavad meditsiiniliste protseduuride tõttu sõitma korduvalt välismaale, kuna Hiina seadused keelavad inimese sperma impordi.

Naised seisavad silmitsi ka diskrimineerimisega, nimelt peetakse Hiina kultuuris abielu endiselt lapse saamisel hädavajalikuks.

Abielude arv Hiinas on viimase viie aasta jooksul märgatavalt langenud.

Eelmisel aastal abiellus tuhandest inimesest vaid 7,2, selgub ametlikust statistikast.

«Kui spermapangad ja sellega seotud tehnoloogia, näiteks munaraku külmutamine, on üksikutele naistele kättesaadavad, on see viis kaitsta oma paljunemisvõimet,» ütles 28-aastane Pekingi reproduktiivõiguse aktivist Alan Zhang.

Zhang on saatnud rohkem kui 60 kirja Hiina parlamentaarse organi delegaatidele, paludes neil piirangust loobuda.

«Riik seda ei tee, seega tuleb inimestel leida teisi võimalusi,» ütles Zhang.

Hiinas peavad spermadoonorid jääma anonüümseks.

Kuid rahvusvaheliste spermapankade abil saavad naised valida oma lapse isa juurde selliseid üksikasju nagu juuste värv, lapsepõlvefotod ja etniline taust.

«Kui otsustate kasutada spermadoonorit, on sperma sisuliselt kaup,» ütles Edela-Hiinas elav 35-aastane üksikema Carrie.

Carrie sõnul on rahvusvahelised spermapangad küll keerukamad, kui hiinlaste omad, kuid need suudavad rahuldada tarbijate nõudmised.

Cryos International spermapanga tegevjuht Peter Reeslev ütles, et Hiina naised kipuvad valima europiidsest rassisit doonoreid.

Reeslev lisas, et üks võimalik põhjus on see, et väljaspool Hiinat asuvates spermapankades on lihtsalt vähem Hiina doonoreid.

Cryose spermapanga 900st doonorist ainult üheksa on elda kohta märkinud «hiinlane».

USA spermapanga California Cryobank 500 doonori hulgast on Hiina päritolu vaid 70.

Sellest hoolimata valivad naised ikkagi teisest rassist doonori.

«Põhimõtteliselt on valitud spermadoonorid enamasti valged,» ütles Pekingi kliiniline koordinaator Xi Hao, kes aitab Hiina klientidel pääseda Californias asuvasse viljakuse kliinikusse.

Organisatsiooni «Mitmekesisuse perekond» kaasasutaja Zhan Yingying sõnul tuleb harva ette ema, kes valiks Hiina päritolu spermadoonori.

"Enne spermadoonori valimist ei olnud ma konkreetset rassi kaalunud," kinnitas Carrie, kuid pärast kataloogi vaatamist mõistis ta, et eelistab oma lapsel võõraid jooni.