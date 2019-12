Protestigalerii ⟩ Lastevanemad nõuavad Tondiraba jäähalli ees räpifestivali ärajätmist

Lastevanemad on lubanud, et ei anna alla ka juhul, kui üritus tänavu ikkagi toimub, vaid jätkavad tulevikus protesteerimist. «Leiame, et nende​ esinejate looming on degradeeriv meie noorsoole​ – alles väljakujunevatele noorukitele ja lastele,» seisab MTÜ pöördumises.