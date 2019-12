Maailma suurimal elektroonilise muusika festivalil esinenud eestlased andsid välja uue singli

Wateva koondab enda alla produtsendid Hugo Martin Maasika ja Kris Evan Säde, kes tähistavad tänavu kolmandat tegutsemisaastat. Värskelt ilmunud singel «So High» märgib muusikute sõnul sammu uue kõlapildi suunas. «Me muutume inimestena ja sound käib sellega kaasas. Kogu see protsess on ka endale väga põnev ja inspireeriv,» ütles Säde.

Maasikas ütles, et alustasid «So High» kirjutamist selle aasta alguses Los Angeleses. «Kris tegi akordid, ma leidsin vokaali sämpli ja loo lõpetamine võttis ülejäänud aasta,» rääkis ta. Säde lisas, et California õhkkond on muusika kirjutamiseks alati väga inspireeriv.