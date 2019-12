Video: vandenõuteoreetikute väitel kadus Antarktika kummaline struktuur Google Earthist

Ufoloogide ja vandenõuteoreetikute teatel asus see struktuur koordinaatidel 75° 0’46.98″S 0° 4’52.71”E ja selle kadumisega võib olla seotud mingi vandenõu, teatab messagetoeagle.com.

Teoreetikud pakkusid, et see moodustis kas «kustutati» või «kaeti» eesmärgil, et avalikkuse seda enam ei näeks ja selle vastu huvi ei tunneks.

Youtube'i video kohaselt on Antarktikas rida identseid struktuure, kuid ei ole teada, mis need on. Selle tõttu levib nende kohta mitmeid teooriaid.

Youtube’i vandenõuteooriatega videoid laadiv Blake Cousins arvab, et tegemist võib olla kas mõne iidse seniteadmata linna või salajase sõjaväe- või teadusuuringute baasiga.

Antarktika FOTO: Johan Ordonez/AFP/Scanpix

Enne Google Earthist kadumist oli 2000 meetri pikkune struktuur pikka aega nähtav, kuid siis hakkab kummaliselt muutma. Näiteks struktuuri juures olnud «õhkutõusmis- ja maandumisrada» kadus 2015 või 2016.

«Enne selle struktuuri kadumist seostati seda nii teaduslike kui militaaruuringutega. Kuid miks see oli seal ja miks järsku kaotas Google Earth või keegi teine selle ära?» jätkas Cousins.

Teoreetiku arvates ei olnud see looduslik fenomen, mis tuule ja maapinna liikumise tõttu kadus, pigem oli see seotud millegi maavälisega.

«See struktuur oli liiga korrapärane, et see oleks loodusjõudude loodud. Pigem on see seotud intelligentsete olenditega. Seal võib olla mingi salabaas, kas siis inimeste või tulnukate loodud,» arvab Cousins.

Struktuuri sotsiaalmeedia fotodelt ja videotelt näinute arvates võib olla see seotud mitme riigi salakatsetega ja selle tõttu tuli seda mingil põhjusel nüüd varjata.

2018 arvasid vandenõuteoreetikud, et see struktuur on nagu «Salatoimikute» filmis nähtud lumealune katselabor. Nad lisasid, et kuna kliimamuutuse tõttu Antarktika jää sulab üha kiiremini, siis võib veel sarnaseid struktuure esile tulla.

Polaarteadlase Michael Salla sõnul asub koordinaatidel 75° 0’46.98″S 0° 4’52.71”E Saksamaa suvine Kohneni polaarjaam, mis avati 11. jaanuaril 2001.

Sellesse jaama mahub töötama 20 teadlast, kellel tuuakse vajalik kohale lennukite ja 6 suure polaarmasinaga.

Salla lisas, et see, mida vandenõuteoreetikud peavad mingiks müstiliseks struktuuriks, on seotud sakslaste polaarjaamaga, olles lisavarustus.

Antarktika on maailmajagu, mis hõlmab Antarktise mandri ja seda ümbritsevda saared India, Atlandi ja Vaikse ookeani lõunaosas. Antarktika võtab enda alla 8,9% maismaast.