Lume alla mattunud ja kuus tundi «surnud» olnud naine ärkas imekombel ellu

«See on kogu maailmas erandjuhtum,» ütles Vall d’Hebroni haigla arst Eduard Argudo neljapäeval pressikonverentsil.

«See on pikim Hispaanias eales registreeritud südameseiskumine,» lisas Argudo.

Meditsiinitöötajad uskusid aga, et ta võib alajahtumise ravimisel ellu jääda, mistõttu otsustasid nad ühendada ta ECMO masinaga.

Kui naise kehatemperatuur jõudis 30 kraadini, otsustasid arstid teda elustada, kuid see ei õnnestunud. Tema süda hakkas kell 9.46 uuesti iseseisvalt lööma.

«Nendel koostööpüüdlustel on oluline mõju, ilma nendeta pole spetsialiste, kes oleksid võimelised tegelema selliste juhtumitega nagu käesolev,» lisas intensiivmeditsiini teenistuse juht Antoni Encinas.

Mashil ei esine mingeid neuroloogiliste kahjustuste sümptomeid ja ta on peaaegu täielikult taastunud, välja arvatud tundlikkus ja vähene käte liikumine, mida külm mõjutas.

Naine on suutnud pöörduda tagasi oma normaalse elu juurde.

«Kui nähtavus paranes, nägin, et meie sõbrad olid püüdnud meiega ühendust võtta. Audrey kaotas teadvuse, nii et proovisin saata oma sõpradele mõned fotod, kus me viibime,» lisas mees.