Pildid ja video: India politsei lasi maha vägistamises kahtlustatud mehed

«Kahtlustud viidi täna varahommikul kella 6.00 paiku sündmuskohale, et juhtunu lavastada. Kahtlusalused ründasid politseinike ja üritasid neilt relvi võtta. Ühel kurjategijal see õnnestus ja ta tulistas korrakaitsjaid. Politseinikel ei jäänud muud üle, kui need mehed maha lasta. Kaks politseinikku said haavata,» sõnas Shamshabadi asepolitseijuht Prakash Reddy.