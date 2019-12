Jeremy Clarkson teatas, mida ta arvab Greta Thunbergist

59-aastane BBC «Top Geari» endine ja Amazoni «The Grand Touri» praegune saatejuht Clarkson nimetas Austraalia jutusaates «Sunrise» Thunbergi «hulluks ja ohtlikuks», teatab mirror.co.uk.

Autoeksperdist inglase arvates peaks noor rootslanna nühkima koolipinki, mitte käima maailmas oma tõde kuulutamas.

Greta Thunberg saabus 6.detsembril 2019 Hispaaniasse Madrid kliimakonverentsile FOTO: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS/Scanpix

Clarkson, kes on praegu Austraalias «The Grand Touri» uut hooaega reklaamimas, on ka varem noort ökosõdurit kritiseerinud.

«Top Geari» endine saatejuht on juba pikka aega olnud globaalse kliimamuutuse kritiseerija, kuid Kagu-Aasias toimuv on pannud teda kliimamuutusele uue pilguga vaatama.

Samas on ta verinoore kliimaaktivisti Thunbergi suhtes ülikriitiline, kuna tema arvates on see tüdruk teistele noortele ohtlikuks eeskujuks ja võib põhjustada nii mõnelegi noorele hirmu tuleviku ees ja unetuid öid.

«Arvan, et see plika peaks minema tagasi kooli ja oma mulgu kinni panema. Ta on hull ja ohlik, võides oma idiootsusega tekitada omavanustes ja nooremates põhjendamatut hirmu,» teatas Clarkson.

Clarkson sõitles Thunbergi ka pärast seda, kui noor rootslanna oli septembris pidanud New Yorgis ÜRO kliimakonverentsil emotsionaalse kõne, milles süüdistas keskealisi juhte enda ja teisete noorte elu, unistuste ja lapsepõlve rikkumises, kuna nad ei võta midagi ette kliimamuutuse pidurdamiseks.

Greta Thunberg esinemas septembris 2019 New Yorgis ÜRO kliimakonverentsil FOTO: Jason DeCrow/AP/Scanpix

«Greta Thunberg on kummaline rootslane, kellel on halb iseloom. Kliimavallas ei tehta midagi ära, kui seilatakse üle Atlandi diislijahil ja siis valetatakse selle kohta,» sõnas Clarkson septembris.

Kuulsa briti sõnul on kliimamuutus olnud maailmas päevakorral juba pikalt, kuid siis tuli väike Rootsi plika, kes üritab kõigile teha selgeks, et hakkame kohe surema.

Clarkson teatas Austraalia jutusaates, et ta on kliimast tingitud keskkonnamuutusi oma silmaga näinud. Kui ta oli autosaadet «The Grand Tour» filmimas Kambodžas, nägi ta seal, kuidas jõed on muutunud.

«Arvasin, et mina oma eluajal ei näe kliimamuutuse mõju, kuid siiski nägin. Olin Kambodžas ajal, mile seal oleks pidanud mussoonvihmade tõttu olema üleujutus ja jõgi tõusnud üle kallaste. 10 – 15 meetrit vett oleks pidanud olema vaiadel majade all, kuid seda ei olnud. Üleujutusala oli nihkunud kilomeetreid eemale,» sõnas autosaatejuht.

Clarkson soovitas Thunbergil kooli tagasi minna ning uurida teaduslikult ja süvitsi, millest kliimamuutus tekkis ja mida sellega ette võtta.

Jeremy Clarkson aprillis 2019 Londonis Notting Hillis FOTO: KGC-520/MT /GoffPhotos.com/Scanpix