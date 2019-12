Portugalis kogub rahvas pudelikorke, et aidata jala kaotanud vähihaiget neiut

Marta Lamim on 19-aastane Portugalis Algaves elav neiu, kes võitleb agressiivse luuvähiga, mistõttu amputeeriti novembris tema parem jalg, kirjutas Portugal Resident.

Mitu kuud Coimbra haiglas keemiaravi saanud noor naine võitleb agressiivse luukasvajaga. «Mõni kuu tagasi muutus minu elu täielikult, kui mul avastati kasvaja ja peaaegu kohe alustati ka keemiaraviga,» kirjutas Marta.

Nüüd on aga Martal vaja head proteesjalga, et ta saaks taas ise kõndida ja normaalset elu elada.

«Praegu on olemas väga häid proteese, mis tagavad hea elukvaliteedi, kuid need on kallid, mistõttu palun abi. Igasugune abi on teretulnud,» kirjutas Marta veebisaidil ajudaramarta.pt, mis on loodud selleks, et aidata tal koguda pudelikorke, mille abil saab noor neiu endale uue jala.

Tõsi, kogutud pudelikorkidest proteesi küll ei tehta, kuid Marta saab need raha vastu vahetada, mis aitab teda lähemale õige proteesi soetamisele. Ja pealegi on see ju ka keskkonda säästev tegevus, sest kõik Martale kogutud korgid lähevad ümbertöötlemisse ega jää kuskile niisama vedelema.

Kui palju jalaprotees aga täpselt maksma läheb, on veel arvutamisel.

Marta abistamisega on ühinenud juba väga paljud Portugalis elavad inimesed. Lisaks viivad pudelikorkide kogumiskampaaniaid läbi mitmed koolid.

Portugalis on tänaseks registreeritud juba 32 Marta abistamisele pühendunud pudelikorkide kogumispunkti.

Kuna Eestist on Martale üsna raske pudelikorke koguda, või Portugali saata, siis tegelikult saab tema heaks teha ka rahalise annetuse.

Selleks tuleb minna ajudaramarta.pt veebilehele, kus on kirjas pangaülekandeks vajalikud andmed.

«Ma hindan teie abi südamest. Olge õnnelikud ja aidake minulgi pisut õnnelikum olla,» tänas Marta kõiki abistajaid.