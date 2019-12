Elon Musk sõnas kohtus, et ta vara väärtus on 20 miljardit dollarit, kuid ta ei suple sularahas

Musk sõnas kohtus, et Tesla ja Space X-i aktsiad on väärt 20 miljardit dollarit, kuid tal on ka suuri laene, teatab msn.com.

«Vastupidiselt avalikule arvamusele, ei ole mul just palju sularaha, ma ei suple selles,» teatas Lõuna-Aafrika päritolu miljardär.

Musk andis Los Angelese kohtus kahel päeval kuue tunni jooksul tunnistusi.

Elon Musk andmas 3. detsembril 2019 Los Angelese kohtumaja juures intervjuud FOTO: APU GOMES/AFP/Scanpix

Briti sukelduja Vernon Unsworth andis Muski kohtusse, kuna miljardär nimetas teda oma tviidis «pedo kutiks».

Juhtum algas sellest, et Musk pakkus 2018 juunis Tai Tham Luangi koopasse lõksu jäänud jalgpallipoiste ja nende treeneri päästmiseks miniallveelaeva.

Tham Luangi koopaid hästi tundev Unsworth kritiseeris Twitteris Muski pakkumist, nimetades seda reklaamtrikiks.

Los Angelese kohtukunstniku joonistus sukeldujast Vernon Unsworthist FOTO: Mona Shafer Edwards/REUTERS/Scanpix

Musk lajatas siis, et Tais elav Unsworth on pedofiil, kes kasutab lapsi seksuaalselt ära ning ta päästemissioonil on ka teine eesmärk, teha nende poistega tutvust.

Unsworthi teatel kahjustas Musk tema kui professionaalse sukelduja mianet ja ta soovib kohtu kaudu saada selle eest Muskilt rahalist kompensatsiooni.

12 poissi vanuses 11- 16 eluaastat ja nende 25-aastane treener päästeti ilma Muski miniallveelaeva kasutamata. Nad uimastati ja toodi professionaalsete sukeldujate abil elusana välja.

Kaader 2018. aasta videost, millel on näha Tai jalgpallipoiste päästmist Tham Luangi koopast FOTO: HANDOUT/AFP/Scanpix

Muski teatel olid Tai valitsus ja päästjad ta allveelaevast huvitatud ning nad tänasid teda pakutud abi eest.

Pärast Los Angelese kohut toimub kohus ka Tais.

Elon Reeve Musk (28. juuni 1971 Pretoria) on Lõuna-Aafrika päritolu Ameerika Ühendriikide ärimagnaat, insener, leiutaja ja investor.