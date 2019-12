Ühendkuningriigis hukkus kummalistel asjaoludel vene miljardär

Borokov lisas, et jalgpallifännist Obretetski elas juba aastaid Suurbritannias, kuid käis vahel Venemaal äriasju ajamas, olles oma euroopaliku äristiiliga seal pinnuks silmas.

Obretetskil oli Ühendkuningriigis firma LLC Advant, mille esindajate sõnul teavad nad juhtunust vähe. Venelasele kuulus ka firma Magnat Trade Enterprise, mis on Marsi, Nestle ja Procter & Gamble ametlik esindaja Venemaal.

Nad lisasid, et Ühendkuningriigis on aastakümnete jooksul kaotanud elu mitmed tuntud ja jõukad, kuid Venemaa riigijuhtide vastased venelased.

2006 mürgitati Londonis polooniumiga endine KGB agent Aleksander Litvinenko ja siis arvati, et eksagendi tapmiskäsu andis Venemaa president Vladimir Putin. Litvinenko suri kuus päeva pärast mürgitamist.

2018 kukkusid Salisbury pargis kokku Venemaa endine agent Sergei Skripal ja ta tütar Julia. Uurimine näitas, et neid üritati tappa tugevatoimelise närvimürgiga Novitšok.

Obretetski hukkus ajal, mil lääne ja Venemaa suhted ei ole just head. Saksamaa saatis hiljuti grusiin Zemlikhan Khanošvili mõrva eest välja kaks Vene diplomaati.

Saksa prokuratuuri teatel on neil piisavalt tõendeid, et selle mõrva taga on Venemaa riigijuhid või Venemaa haldusüksuse Tšetšeeni vabariigi esindajad.