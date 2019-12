Paar ostis Bondi-filmi auto 100 dollari eest ja müüs hiljem Elon Muskile ligi miljoni dollari eest

See oli 1976. aasta Lotus Esprit sportauto, mille omanik oli pannud aastaid tagasi koos teiste asjadega lattu ja sinna see oligi jäänud, teatab msn.com.

Hiljem ilmnes, et tegemist oli autoga, millega James Bondi kehastanud Roger Moore sõitis 1977. aasta filmis «The Spy Who Loved Me».

Roger Moore ja Desmond LLewelyn 1977. aasta filmis «The Spy Who Loved Me». Pildil on ka Lotus Esprit sportauto. FOTO: Rights Managed/Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Filmis muutub sportauto miniallvelaevaks ja vees olles tulistab välja raketi.

Aastaid hiljem saab Lotus Espriti omanikuks ligi miljoni dollari eest Lõuna-Aafrika päritolu miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Musk.

Filmis «The Spy Who Loved Me» kasutati 8 Lotus Espriti masinat, kuid vaid ühega tehti veealused stseenid. See auto oligi aastaid laos, enne kui sai New Yorgi paari omaks.

Auto autentsust tõestas James Bondi loonud inglise kirjaniku Ian Flemingi fond. Fondi kaasasutaja Doug Redenius sõnas, et paaril ei olnud aimu, et tegemist on filmis olnud autoga, sest nad polnud filmi «The Spy Who Loved Me» näinud.

«Ehitustööriistu rentiva firma omanikud, kes tahtsid jääda anonüümseks, ei teadnud kohe, millise vara nad endale said,» lisas Redenius.

Nad lasid vedada auto koju, et seda seal siis renoveerida. Kui sportauto oli veoautole pandud, tundis veoauto juht selle ära ja teatas paarile, et tegemist on James Bondi masinaga.

Mees võttis laenutusest filmi «The Spy Who Loved Me» ja uuris, kas tõesti on selles filmis nende auto.

Lotus Esprit sportauto, millega James Bond (Roger Moore) sõitis filmis «The Spy Who Loved Me». FOTO: HANDOUT/Reuters/Scanpix

Kui paar oli auto üles putitanud, hakkasid nad käima sellega vanade autode näitustel ja 2013 panid auto Sotheby’se oksjonimaja oksjonile. Paar lootis saada auto müügiga piisavalt raha, et selle eest elu lõpuni lahedalt elada.

Lotus Espriti ostis 2013 Sotheby'se oksjonilt anonüümseks jääda soovinud isik. Oksjonimaja avalikustas hiljem, et auto uus omanik on miljardär Elon Musk, kes maksis sportauto eest 997 000 dollarit (897 300 eurot).

Elon Musk novembris 2019 Saksamaal Berliinis. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters/Scanpix

Musk on mitmes intervjuus öelnud, et kasvas üles Bondi-filme vaadates.

«Kasvasin üles Lõuna-Aafrikas, vaadates ka Bondi-filmi «The Spy Who Loved Me». Selles filmis sõidab Lotus Esprit kail, kuid siis muutub Bondi auto allveelaevaks. Olin pettunud, kui sain hiljem teada, et tegelikult ei muutu see auto alleelaevaks, vaid seda muudeti. Üritan seda autot Tesla detailide abil ümber ehitada nii, et sellest saaks ka allveelaev,» teatas Musk pärast seda, kui saadi teada, et tema ostis Bondi auto.

Bondi-filmis muutsid Briti mereväe insenerid Lotus Espriti toimivaks allveelaevaks ja see läks produktsioonifirmale maksma 100 000 dollarit (90 000 eurot), tänapäevases väärtuses 425 000 dollarit (382 500 eurot).

Filmitegijad andsid autole hüüdnimeks Wet Willie. Kui see masin 2013 oksjonil müüdi, siis ei olnud tal rattaid, vaid uimi meenutavad stabilisaatorid.

Kaader filmist «The Spy Who Loved Me». Sellel on allveelaevaks muudetud sportauto Lotus Esprit. FOTO: HANDOUT/REUTERS

Autol oli veekindlas hoidlas elektrimootor ja taga neli propellerit.

Filmi «The Spy Who Loved Me» allveestseenides ei osalenud mitte Roger Moore, vaid USA mereväe sukelduja, kellel oli hingamisaparatuur.

Musk sõnas mõni aeg tagasi, et Bondi-filmi 1976. aasta Lotus Spirit andis talle inspiratsiooni Tesla uue Cybertrucki loomisel.

1976. aasta Lotus Esprit ei ole oksjonil müüdud Bondi filmide autodest kõige kallim. Tänavu augustis müüdi oksjonil 1964. aasta filmis «Goldfinger» ja 1965. aasta filmis «Thunderball» nähtud Aston Martin DB5, mille eest maksti 6,4 miljonit dollarit (5,7 miljonit eurot).