Leivad ühte kappi ⟩ Lauljatar Elisa Kolk astus miljonärist kallimaga tõsise sammu

Eelmisel nädalal külastas Kolk Kanal 2 «Õhtu!» saadet, kus küsiti ka tema armuelu kohta. Lauljatar ütles, et kuigi ta eraelust enamasti ei räägi, on ta praegu väga õnnelik.

Kolk avaldas Instagramis, et on kokku kolinud 25 aastat vanema ärimehe Indrek Rahumaaga, kelle ettevõtlusvara ulatub miljonitesse. 2007. aastal Äripäeva aasta ärimeheks valitud Rahumaa uppus majanduskriisi ajal hiigelvõlgadesse, kuid on nüüd taas tipus, kirjutas Postimees mullu.