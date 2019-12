Video: Boris Johnson, Emmanuel Macron ja Justin Trudeau pilkasid NATO tippkohtumisel Donald Trumpi

Seal kohal olnud panid tähele, et Briti peaminister Boris Johnson, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, NATO peasekretär Jens Stoltenberg ja Kanada peaminister Justin Trudeau pilkasid 3. detsembri õhtul USA presdenti Donald Trumpi, teatab dailymail.co.uk.

Nelikust mitte keegi ei maininud Trumpi nimepidi, kuid jutu sisust oli saada aru, et jutt käib USA presidendist ja sellest, mida ta pressikonverentsil rääkis.

Sotsiaalmeediasse jõudis video, mille on näha nimetatud riigimehi omavahel rääkimas. Seal oli ka printsess Anne, kuid videolt ei ole kuulda, kuidas ta Trumpi tagarääkimisele reageeris.

Videokaader NATO tippkohtumiselt, millel on näha Kanada peaministrit Justin Trudeau'd rääkimas. Kaadris vasakul on Jens Stoltenberg, paremal Emmanuel Macron ja Boris Johnson

Video läheb edasi vestlusega Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Kanada peaministri Justin Trudeau vahel. Macroni on näha näpuga näitamas, mille peale Trudeau sõnab, et «nägid just ta meeskonnal suud ammuli vajumas » ja teeb siis käega vastava liigutuse.