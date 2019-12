Kas sina mäletad veel, kui ilus naine oli Donatella Versace enne «ilukohendusi»?

Donatella Versace on moetööstuse üks kõige tuntumaid nägusid, ent viimastel aastatel on tema nägu ja välimust võrreldud ka «vahakujuga».

The Sun kirjutas 2019. aasta mais, et Donatella on varasemalt ka ise avaldanud, et on lasknud oma välimust korrigeerida. «Ma ei näe geneetiliselt päris selline välja,» avaldas ta 2013. aastal väljaandele Vogue Festival.

Donatella Versace 2011. aastal. FOTO: Reuters/Scanpix

«Ma kasutan tonnide viisi kreeme ja hoolitsen oma juuste ja naha eest,» pajatas naine toona. Ka tunnistas ta, et on aastate jooksul Botoxit kasutanud: «Ainult näol ja mitte mujal - see on raske töö tulemus.»

Versace eitab kõiki muid ilukohendusi ja -lõikusi. Ometigi spekuleeritakse, et moedisainer on aastate jooksul ka noa all käinud - näiteks usutakse, et tal on seljataga vähemalt üks ninaoperatsioon.

Donatella Versce 2009. aastal. FOTO: Paolo Della Bella/Scanpix

Kõige enam räägitakse siiski just Donatella huultest. Nimelt on need ebaühtlase suurusega ning läbi aastate meedias olnud justkui midagi sellist, mida peetakse «untsu läinud ilukohenduseks». Samas puuduvad tõendid selle kohta, et Donatellale endale need ei meeldiks...

Selline nägi Donatella Versace välja 90ndatel:

Gianni Versace ja Donatella Versace 90ndatel. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Selline nägi Donatella Versace välja 1995. aastal:

Donatella Versace ja vend Gianni Versace 1995. aastal. FOTO: Capital Pictures/Scanpix

Selline nägi Donatella Versace välja 1999. aastal:

Moedisainer Donatella Versace ja Pamela Anderson 1999. aastal. FOTO: PicturePerfect/Scanpix