Pildid ja video: britid tagastasid salamissiooniga Poola riigikulla

Ligikaudu 5 miljardi dollari (4,5 miljardi euro) väärtuses kuld viidi politsei ja helikopteri valve all salajasest asukohast Londoni lähedasse lennujaama, laaditi kaubalennukile ja lennutati Poola, teatab msn.com.

G4S Briti tegevjuht Julian Haskard sõnas, et kulla tagastamine Poolale oli «kullatööstusele ajalooline päev» ning nende töötajad olid selle operatsiooni läbiviimisel väga professionaalsed.

Poola riigipanga esindajad kinnitasid, et operatsioon kulges viperusteta ja kuld on nende käes.

Poola saatis oma riigikulla Teise maailmasõja alguses kolme kohta, Ühendkuningriiki Londonisse, USAsse New Yorki ja Kanadasse Ottawasse, et see ei langeks natside kätte.