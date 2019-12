Donald Trump seksuaalkuritegudes süüdistatavast prints Andrew’st: ma ei tunne teda

Nii Briti kui USA väljaannetes on viimase 20 aasta jooksul ilmunud kümneid fotosid, millel on Trumpi ja prints Andrew’d koos näha ning seega Trump valetab, teatab iltalehti.fi.

«Ma ei tunne teda, kuid seksuaalkuritegude süüdistus on karm asi. See on tõesti karm, kuid ma ei tunne teda,» teatas Trump.