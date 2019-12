End Epsteini seksiorjaks nimetanud naine: vahekord prints Andrew'ga «ei kestnud kaua ja oli vastik»

Giuffre avaldas intervjuus ka, kuidas vahekord oli «jube» ning et prints Andrew higistas väga palju. «Ma olin lihtsalt nagu «iu» - see oli nii rõve - aga ma teadsin, et ma pidin teda õnnelikuna hoidma, sest just seda Jeffrey (Epstein toim) ja Ghislaine minult ootasid.»