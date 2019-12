Norra kroonprintsess Mette-Marit suhtles seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga

Norra meedia teatel kinnitas kuningakoda, et Mette-Marit kohtus Epsteiniga mitmel korral nii Epsteini New Yorgi kodus kui Norra pealinnas Oslos.

Kohus määras 2008 Epsteinile ühe aasta pikkuse vanglakaristuse selle eest, et ta seksis alaealistega ja maksis neile selle eest. Kohtumised Mette-Maritiga leidsid aset pärast seda, kui ta oli karistada saanud.

Norra kroonprintsess vabandas avalikult, et ta suhtles seksuaalkurjategijaga ning et ta ei teadnud Epsteini kuritegudest ega vanglakaristusest midagi.

«Ma ei oleks sellise mehega suhelnud, kui oleks teadnud tema tausta ja milliseid tõsiseid kuritegusid ta toime pani. Oleksin pidanud enne temaga suhtlema hakkamist uurima, kes ta on ja millega tegeleb. Kahetsen, et ma seda ei teinud,» teatas Mette-Marit.

Mette-Marit rõhutas, et ta on pikka aega tegelenud heategevusprojektidega, millega aidatakse naisi ja lapsi, keda on seksuaalselt ärakasutatud.