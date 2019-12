Tõsielustaar Merylin Nau jagas suhtenõu: mõne aasta pärast on see kutt nii rõve, et sa ei taha teda enam

Merylin ütles, et kui eesmärk on lihtsalt kuulsaks teha, võib teha ükskõik mida. «Eestis on ülilihtne üle öö kuulsaks saada. Kui sa tahad midagi tõsiseltvõetavat teha, loo mingi projekt,» pakkus tõsielustaar välja.

Merylini sõnul saab kooliaja üle elada nii, et oled täielik «pohhuist». «Sind ei tohi kottida mitte miski. Kui mingi kutt sulle meeldib ja sa ei meeldi talle vastu, siis mõne aasta pärast sa vaatad, et ta on nii rõve, et sa ei taha teda enam, usu mind,» jagas staar õpetussõnu.

Merylin avaldas ka viisi, kuidas talle on võimalik kätte maksta, kui ta kellelegi on haiget teinud. «Kallid mehed, kui ma olen teile kunagi südamevalu põhjustanud, siis ainuke viis kättemaksuks on see, et jäljendage mu karjääri, tehke samu asju, mida mina teen või tahan teha, ja te olete juba mu närvi ajanud. See on vist kõige hullem südamevalu, mis olla saab,» rääkis tõsielustaar ja lisas, et see teda vihale ei aja, kui mees kättemaksuks ringi tõmbab.

Merylin rääkis, et kui ta elus on suhteprobleeme või draamasid, teavad neist enamasti detailselt ainult välismaa sõbrannad, kuna siis on kindel, et jutt edasi ei liigu. «Iga kord, kui mul on mingi probleem, siis ma lihtsalt öösel kell 3 halan neile, nutan veits ja siis panen kõne ära ja nii on,» selgitas ta.