Video: Kanada metsas kuuldakse hirmutavaid selgitamatuid helisid

Kohalikud on kutsunud helieksperte ja teadlasi neid uurima, kuid seni ei ole selgitust leitud, teatab messagetoeagle.com.

Välja on pakutud, et tegemist on looduses esinevate helidega, mingi salajase sõjalise katse või maavälisega, kuid mitte ükski neist ei ole kinnitust leidnud.

«Uurisime, millseid loomi ja linde selles metsas elab ning kuulasime nende häälitsuste lindistusi, kuid mitte ükski neist ei tee hirmuäratavaid helisid. Arvasin alguses, et tegemist on põdraga, kuid kui see heli kordus, siis sain aru, et see ei ole põdra tekitatud,» sõnas loodusekspert ja jahimees Gino Meekis.

Meekis lisas, et ta on kogenud metsaskäija ja tunneb erinevaid loodushelisid, kuid nüüdsed on sellised, mida ta varem kuulnud ei ole.

«Olen oma elu jooksul kuulnud paljude loomade ja lindude hääli, taimestiku ja maastiku helisid. Jahimehena tean, millised on erinevate loomade suhtlushäälitsused. Nüüd kuuldavad hirmuäratavad helid kostuvad kummaliselt, arvasin et need on kaugemal, kuid järsku olid väga lähedal,» sõnas kanadalane.

Mees lisas, et tal olid ühel korral metsas kaasas ka ta naine ja lapselaps ning nii kui naine neid helisid kuulis, tekkisid tal külmavärinad. Naine haaras lapselapse ja jooksis autosse.

Osad jahimehed arvasid, et kummalist heli võis tekitada mõni suur karu või hunt, kuid sellele ei ole saadud kinnitust.

Vandenõuteoreetikud on seisukohal, et sellist heli teeb lumeinimene, keda on väidetavalt Kanada ja USA metsades kümneid kordi nähtud.

Kaader 20. oktoobril 1967. aastal USAs Põhja-Californias tehtud filmist, millel on väidetavalt lumeinimene FOTO: General/©2006 TopFoto / Fortean/Scanpix

Kanada indiaanilegendide kohaselt liigub sealsetes metsades wendigo, mütoloogiline koletislik olend, kes sööb inimesi.

Koletis. Pilt on illustreeriv FOTO: Norbert Dr. Lange/PantherMedia /Scanpix

Ontario metsandusameti esindajad arvavad, et need hääled ja helid on mõne senitundmatu sisserännanud loomaliigi tekitatud.

Arvatakse, et tegemist võib olla mingi suure imetajaga, kuid kuna puuduvad täpsemad andmed, siis ei ole teada, kes see olla võiks.