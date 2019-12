Egert Milder kirjutas loo lahkuminekust: vahel on elus hetki, kus tuleb mõned uksed kinni panna

Eesti Laul 2020 poolfinalist Egert Milder avaldas, et tema võistluslaul «Georgia (On My Mind)» on lahkumineku lugu. «Vahel on elus hetki, kus tuleb mõned uksed kinni panna ja edasi liikuda, selleks et uutele põnevatele asjadele ruumi teha,» ütles muusik.