Nelja lapse ema võitlus elu eest: väikesed võidud lootusetu diagnoosiga

«Vahelduseks ka rõõmsamaid noote. Meie vanim ja noorim poeg tantsivad Pääsukese rahvatantsuseltsis, kellega peeti Alexela kontserdimajas 40. aastapäeva juubelitantsupidu. Vanem poeg tantsib juba seitse aastat, noorem kõigest kaks kuud, aga ka juba suurel laval,» kirjutas Eeva abikaasa Erki esmaspäeval Facebooki lehel «Aitame Eevat».

Postituses kirjeldab Erki, kuidas pere sättis end jonksu ja käis möödunud laupäeval peol.

«See oli väga värskendav! Kolm tundi pehmes punases toolis istudes läksid lennates. Kava oli loominguline ja tähelepanu köitev. Suur tänu tantsujuhtidele ja kogu satsile. Eriline rõõm oli aga oma lastest, kes andsid suurepärased emotsioonid nii meile kui endale!» vahendas mees pere emotsioone.

Erki kirjutas pikas postituses ka sellest, kuidads on vahepeal kulgenud Eeva ravi.

«Kui Eeva esialgu loobus keemia- ja kiiritusravist, siis nüüdseks on ta alustanud ka sellega, kuna alternatiivsete vahendite toel tervenenud inimeste puhul on täheldatud, et statistiliselt parima tulemuse andis standardravi ja alternatiivravi kombinatsioon. Eriti kehtib see ravimikokteiliga koosmõju kohta. Esimene nädal on selja taga. Esimene keemia päev oli raskevõitu, aga sealt edasi praegu talutavam.»

Pereisa sõnul on paljud tundnud huvi, milline on Eeva raviplaan võrreldes standardraviga. Esmalt tõdes Erki, et glioblastoomi patsiendid üle maailma on standardravi mõistes kurvas seisus ehk see ei paku paranemise võimalust. Seetõttu on tekkinud erinevad kogukonnad inimestest, kes on otsustanud midagi ise ette võtta.

«Nende hulgas on kõigi elualade inimesi sh ka arste ja teadlasi, keda probleem nüüd väga isiklikult puudutab. Sellisel hetkel sa ei istu enam oma kaanonites, vaid tegutsed avatud silmadega, eesmärgiks ellujäämine.»

Erki kirjutas postituses, kuidas teadusmaailm käib glioblastoomi ravi edukuse plaanis seni veel iseravijate järel ning paljud teaduses lähemalt uurimist leidnud suunad pärinevad inimeste lugudest, kes on astunud kastist välja.

«Teada on see, et parimad võimalused on neil kes hoiavad tules rohkem raudu. Siiski on see keerulisem, kui «rohkem on uhkem»,» kirjutas Erki.

Glioblastoom on vähk, mis on erakordselt muteerumisvõimeline ja igal inimesel on sellest koosmõjus tema organismi eripäradega oma versioon, mis ka ajas muutub.

«See on üks põhjustest, miks pole seni leitud ega ilmselt leitagi ühte toimivat lahendust kõigile. Küll aga saab aktiivse otsingu kaudu suurendada edu tõenäosust ning saada õnne korral pihta ka nendele mehhanismidele, mis just selle inimese korral toimivad,» lisas Erki.

Eeva kasutab kuute erinevat lähenemisviisi, mis on kättesaadavate teadmiste ulatuses nõnda kombineeritud, et need teineteist toetaks ja väldiks halbu vastasmõjusid. Nende hulgas on nii kanepiravi, seened, eeterlikud õlid kui ka erinevad ravimikokteilid.