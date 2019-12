Austraalia politseinikud alandasid noori: 15-aastasel poisil kästi püksid maha võtta

Noor neiu rääkis hiljem korrakaitsekomisjonile, et talle anti teada, et tema juurest otsitakse narkootikume.

Ametnik käskis naisel kõigepealt seljast võtta teksajaki ja -püksid ning seejärel selle all olnud pitskostüümi.

«Sel hetkel sain aru, et pean end alasti võtma,» rääkis neiu. «Ma ei suutnud uskuda, et see juhtub minuga. Ma ei suutnud nutmist lõpetada. Mind alandati täielikult.»