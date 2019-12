Rootsi kõige popim jõulukink on väga veider asjandus

Mobillådas ehk mobiilikastis on piisavalt sahtleid, et iga pereliige saaks sinna oma mobiiltelefoni panna, teatab is.fi.

Det är nästan som de försöker säga oss nånting... Mobilpilla mindre?#mobillåda pic.twitter.com/vAGfBgZJFg — Tomas Helleberg (@TomasHelleberg) November 20, 2019

Kuigi kõige populaarsemad on müügil olevad puidust kastid, saab sellise nutikasti teha ka kodus olevatest käepärastest vahenditest, näiteks saapa- või kingakarbist.

«Rootsis on üha rohkematel inimestel nutitelefon, kuid sellest on vaja vahel ka puhata. Mobiilikast on abivahend nendeks hetkedeks, kui on vaja nutitelefonist eemal olla, lugeda näiteks ajalehte või raamatut või olla koos perega,» selgitas küsitluse teinud uurimisinstituudi HUI Research esindaja Erik Jonsson.

Nutitelefon. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Ta lisas, et kui inimene tuleb õhtul koju, siis saab ta mobiilist mõneks ajaks vabaneda, pannes seadme kindlasse kohta. «Rootsis ja kogu Euroopas on praegu trendiks nutitelefoni kasutamise piiramine. See kast on põhimõtteliselt nutitelefoni parkla ja peegeldab seda trendi,» kirjeldas Jonsson.

Nutitelefonikast on jaganud rootslased kahte leeri: ühtede arvates on see suurepärane, teised peavad jaburuseks.

Näitlejanna Marianne Mörck sõnas, et talle meeldib see kast, sest ka tema aeg kulub liiga palju nutitelefonile, mitte inimestega suhtlemisele, ja mobiilist eemaldumine mõneks ajaks on talle meeltmööda.

Rootsis on enne jõule müügil erineva suuruse ja värviga «mobiiliparklaid», hinnad algavad 105 Rootsi kroonist (10 eurost).

Rootsi uurimisinstituut HUI Reserach on vaadelnud viimase 30 aasta sotsiaalseid trende Rootsis ning ka seda, milline kõige populaarsem jõulukink.

Rootsi meedia andmetel on üle 11-aastastest rootslastest 92 protsendil nutitelefon ja keskmiselt kasutatakse seda nutiasjandust päevas üle 3 tunni.

Uurimine näitas, et rootslased magavad nutividinate tõttu üle tunni vähem kui 100 aastat tagasi ja psüühilised probleemid on kasvav trend.

Ka Soomes tuntakse mobiilikasti vastu huvi ja seal arvatakse see samuti populaarseks muutuvat.