Rokilegend Judas Priest esineb suvel Tallinnas

Tänavu 50 juubelit tähistanud Judas Priest, kelle frontmani Rob Halfordi ainulaadne ja vaimustav vokaal ning nahkne kostüüm on läbi aastate kujunenud heavymetali sünonüümiks, on laval energilisem kui nii mõnigi noorem artist.

«Breaking The Law,» «Painkiller,» «Turbo Lover» – need on vaid killuke mida Judas Priest on läbi viie aastakümne maailma muusikasse jätnud.