Pildid ja video: USA kirdeosa tabanud võimas lumetorm halvas elu mitmes suurlinnas

Philadelphias ja ümbruskonnas sadas üle 12 sentimeetri lund ning New Jerseys on lund üle 30 sentimeetri.

New Yorgis sadas möödunud nädalalõpul vähe lund, suurem sadu on selle nädala alguses ja siis peaks seal maha sadama 2,5–7,5 sentimeetrit lund.

Paljud lennujaamad jätsid tuisu tõttu lende ära, kaasa arvatud Bostoni Logani lennujaam, kus jääb lende ära ka 2. ja 3. detsembril. Veel on teatanud lendude ärajäämisest New Jersey Newark Liberty, Philadelphia International ja New Yorgi LaGuardia lennujaam.