Londoni terrorirünnaku ohvrid tegelesid kurjategijate aitamisega

Reede pärastlõunal reageeris Londoni politsei suurte jõududega kesklinnas asuvale London Bridge'i sillale, kus oli toimunud noarünnak. Kohale jõudnud ametnikud tulistasid pussitajat, kes suri sündmuskohal, vahendas Postimees.

Kaks inimest noaga tapnud 28-aastane Usman Khan oli varem terrorismiga seoses vangis istunud ja sai vabaks mullu detsembris.

Politsei kinnitusel hukkusid rünnakus 23-aastane Saskia Jones ja 25-aastane Jack Merritt, vahendas Daily Star. Khan osales vanglareformi üritusel «Learning Together» («õpime koos»), mis toimus Fishmonger's Hallis.

Rünnak algas üritusel ja jätkus London Bridge'il.

Mõlemad ohvrid olid vanglareformi programmiga seotud. Jones oli vabatahtlik ja Merritt kursuse juhendaja. Üritusel osalesid mitmed vanglatöötajad ja endised vangid ning toimusid loovkirjutamise töötoad.

Jonesi perekond ütles, et Saskial oli «positiivne mõju» ning «kirg, et anda hindamatut toetust kriminaalõigussüsteemi ohvritele». «Saskial oli vallatult lõbus huumorisoon ning ta oli nii heatahtlik, et tahtis alati inimestes parimat näha,» ütles perekond.

Londoni terrorirünnaku ohver Saskia Jones (paremal). FOTO: SWNS/ScanPix

«Ta kavatses võtta elust maksimumi ning tal oli teadmistejanu, mis võimaldas tal olla iseenda parim versioon,» teatas pere. Jones oli lõpetanud Cambridge'i ülikooli ning oli kandideerinud politsei kraadiõppurite värbamisprogrammi, et tegeleda ohvriabiga.

«See on meie perekonna jaoks erakordselt valus aeg. Saskia jätab tohutu tühimiku meie ellu ning me palume, et meie privaatsust austataks,» teatas perekond.

Jack Merritti perekond ütles, et 25-aastane noormees oli «kaunis ja andekas poiss», kes suri tehes seda, mida armastas. «Ta pani nii meie kui paljude oma sõprade ja kolleegide elu särama ning me igatseme teda kohutavalt,» ütles lahkunu isa David Merritt.

Terrorirünnakus hukkunud Jack Merritt tüdruksõbraga. FOTO: SWNS/SWNS

Merritti pere palus, et see terrorirünnak ei annaks alust ebavajalikult karmide kriminaalkaristuste kehtestamiseks. «Me teame, et Jack ei tahaks, et valitsus kasutaks seda kohutavat erandlikku intsidenti ülikarmide karistuste õigustamiseks, et hoida inimesi kauem kinni kui vaja,» ütles lahkunu isa.

Merritt oli äsja käinud koos tüdruksõbraga Hispaanias puhkusereisil, et tähistada oma sünnipäeva.