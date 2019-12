Marilyn Kerro arvates küsivad selgeltnägijad inimestelt üüratuid summasid

Kerro vestles Vikerraadio «Owe Peterselli show» saates lühidalt selgeltnägijatest ja enda eraelust, vahendab ERR.

Saatejuhi küsimuse peale, kuidas Kerro suhtub inimestesse, kes tema selgelnägija võimetesse ei usu, vastas naine järgmist: «Inimene peabki natuke skeptikuks jääma. Kui inimene peab ise leidma tee selliste inimeste juurde.»

Lisaks rõhutas Kerro, et iga asja ja küsimuse pärast ei ole vaja selgeltnägija juurde minna. «Teispoolsuse ja materiaalsus peab olema tasakaalus,» põhjendas Kerro, kes kirjutab raamatuid ja korraldab seminari just selleks, et inimesed ise saaksid hakata iseennast aitama.

«Üldjoontes, kui minnakse nägijate juurde, siis küsitakse üüratuid summasid, sellest on väga suur äri praegu tehtud,» nentis Kerro ja soovitas: «Pigem kuulake iseennast ja lähedasi.»

Põhjus, miks selgeltnägijate äri nii suureks paisunud, on Kerro arvates peidus inimestes endas. «Aga miskipärast inimloomus on selline, et nad kipuvad kõrgemale perspektiivi panema võõraid inimesi,» ütles Kerro ja soovitas inimestel kuulata pigem rohkem ennast ja oma lähedasi.

Kerro ise usub ka seda, et muredele ei saa hinda panna. «Mina olen selle poolt, et kui sa hakkad vaatama raha ja sa hakkad vastu võtma raha eest, siis kaob see anne ära,» avaldas selgeltnägija.

Lühidalt rääkis Kerro ka sellest, et kolis Venemaalt tagasi Eestisse, kuna seal tema jõud rauges. «Ma sain aru, et ma ei saa aidata teisi, kui mul endal ei ole energiat ega jõudu. Ja kust nägijad võtavad jõu ja energia: taimedelt, loomadelt, ümbruskonnalt,» rääkis Kerro, kes Rakveresse tagasi kolimist ei kahetse.