Vogue is my home❤️ With #kendalljenner by #alasdairmclellan in #vogueuk Styling by #katephelan Hair #anthonyturner Make up #lynseyalexander Stilist @kphelan123 #december2019 #malemodel #fashioneditorial #fashion #lovefashion #britishvogue #vogue

A post shared by Braien Vaiksaar (@braien.vaiksaar) on Nov 29, 2019 at 1:35pm PST