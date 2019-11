Tippmodell Karmen Pedaru: meest ma ei soovi!

Pedaru on püsinud 14 aastat moemaailma absoluutses tipus ja tõdeb «Reporteris,» et karjääri alguses oli tema suureks sooviks Eestist ära minna.

«Ma olen vist kunagi midagi lolli meedias öelnud, et ma ei taha Eestisse tagasi. Ma võtan need sõnad kõik tagasi. Kodu on alati Eestis,» ütleb Pedaru.

Modelli on viimasel ajal üha enam nähtud Tallinnas suurüritusi väisamas, siiski pole ta jäädavalt tagasi kodumaale kolinud, vaid pendeldab New Yorgi ja Eesti vahet.

Pedaru tõdeb saates, et kogu tema modellikarjäär on olnud meeldejääv. Kaunitar on osalenud mitmetes suurtes rahvusvahelistes moekampaaniates, muuhulgas oli Pedarul kuue aasta pikkune leping Michael Korsiga ja tema nägu on kaunistanud Gucci kampaaniat 12. korral.

Pedaru on saavutanud moemaailmas palju, aga kas tema elust on veel ehk mees puudu?

«Ei meest ma ei soovi, aitäh! Mul on väga mõnus vallalise elu,» rääkis Pedaru Reporterile.

Pedaru ei karda ka vananemist, supermodellil täitub varsti 30. verstapost.