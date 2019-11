Galerii: Anna Kaneelina esinemine andis avalöögi põnevale kontsertsarjale

Anna Kaneelinal ilmus selle aasta alguses esimene album. Muusik rääkis septembris raadio Elmarile , et on omanimelise plaadi üle väga uhke. «Olen muusikaga tegelenud pool oma elust, kuid see on mu päris esimene oma loominguga plaat,» märkis Kaneelina.

«Ibis hotellidel üle maailma on üks eesmärk - panna oma külastajad tundma end tõeliselt koduselt. Peale õdusa atmosfääri on sarnane omadus ka muusikal, sest sõltumata asukohast ja seltskonnast on just muusika see, mis toob inimesed kokku ja loob mõnusa meeleolu,» kirjeldas Ibis hotelli tehevjuht Madis Laid kontsertsarja tagamaid.