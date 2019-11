Usu või ära usu ⟩ Telenägu Annely Adermann proovis stringe

Adermann pani Instagrami üles kelmika pildi, kus istub baarileti ääres pukil ja hoiab kätt puusal, tagumikku katmas napid stringid: esmalt sinised, siis rohelised. Baarileti kohal ripub silt, mis väidab, et Tom Cruise'i 1988. aasta filmi «Kokteil» seal ei filmitud.

Kel silm vähegi seletab, saab pihta, et armastatud telenägu ehib ennast võõraste sulgedega ning on paigaldanud võltstagumiku. Aga instakaunitaride tunnuspoosid on Adermannil igatahes selged!