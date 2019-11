Üksikema Silvia Ilves puistas taksojuhile südant: see on isa oma valik, kas tahab lapsele olemas olla

Tegus tšellist Silvia Ilves rääkis Instagramis , et tellis endale ja oma kolmele suuremale lapsele takso ning juht mahutas peale koolikotid, kotid ja tšello.

«Te olete ikka tubli ema, kui oma kolme lapsega niimoodi hakkama saate,» ütles taksojuht Ilvesele, kui lapsed kooli ja lasteaeda viidud. Tšellist ütles, et sõidab ise tööle pilli mängima. «Kas mõni laps ka pilli mängib?» päris juht, millele Ilves vastas, et leidub nii tšello- kui klaverimängija.

Taksojuht küsis seepeale, kas mees ka pilli mängib. «Ei, ma tegelen oma lastega üksi,» vastas äsja järjekordsest mehest lahku läinud Ilves. Juht ütles, et tal küll lapsi pole, aga kui peaks kunagi lapse emast lahku minema, tahaks ise lapsega jääda.

«Mul on laste isadega omad kokkulepped,» selgitas Ilves. «See on isa oma valik, kui palju ta tahab olemas olla lapsele. Kes maksab miinimumelatist ja elab oma elu; kes on lapsele olemas ning seda hindan palju rohkem, seetõttu pole ka elatise osas nõudmisi,» täiendas ta.