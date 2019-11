Video: homomees adopteeris Downi sündroomiga tüdruku, keda keegi ei tahtnud

42-aastase Trapanese sõnul pakkusid lastekaitsjad Alba nime kandvat tüdrukut 20 perele adopteerimiseks, kuid need pered ei soovinud erivajadusega last, teatab dailymail.co.uk.

Trapanese on aastaid töötanud erivajadustega inimestega ja talle ei olnud Downi sündroomiga lapse adopteerimine probleemiks. Sotsiaaltöötajad ütlesid talle, et kuna ta on homoseksuaal, siis ta saab adopteerida vaid erivajadusega või käitumishäirega lapse, kuid see ei morjendanud teda.

Itaallase sõnul oli adopteerimine pikk protsess, kuid ta sai lõpuks üksikisaks, kes on lapse kasvatamisraskustega kenasti toime tulnud.

Katoliku seminari lõpetanud Trapanese armus 25-aastasena oma koolikaaslasse ja nad olid pikas suhtes. Mehed töötasid koos erivajadustega inimesi aitavas heategevusorganisatsioonis ja kaalusid lapsendamist. «Kahjuks lõppes meie suhe mõne aasta eest. Kolisin omaette ja muutsin elustiili, sest tahtsin ikkagi isaks saada,» meenutas itaallane.

Ta jätkas, et 2017. aastal avanes tal võimalus laps adopteerida, kuid ta sai valida erivajaduse või käitumishäiretega lapse.

Trapanese täitis adopteerimisdokumendid ja 2017. aasta juulis sai ta väikese tüdruku isaks. «Hoidsin esmakordselt nii väikest last kätel, kartsin natuke, et äkki pillan ta maha. Kuid kõik läks hästi, tundsin kohe, et Alba on minu tütar ja ma olen tema isa,» lausus mees.

Ta korraldas peo, et tutvustada oma perele ja sõpradele last. Tütar on nüüd kaheaastane.

Trapenese avaldas oma elust raamatu, mis on Itaalias väga populaarne. Ta jagab enda ja tütre elu ka sotsiaalmeedias, neil on Instagramis üle 130 000 jälgija. Fännid arvavad, et ta peaks valitama aasta isaks.