Andres Dvinjaninov suhtest 16 aastat noorema naisega: hakkad ennast ise palju vanemana tundma

Dvinjaninov, kes on abielus 16 aastat noorema näitleja Ingrid Isotammega, ütles saates, et naine suhtub tema vananemisse hästi. «See ei ole veel teemaks tõusnud, nii et ma usun, et väga hästi.»

Näitleja lükkas ümber ka arusaama, et mida noorem naine, seda nooremalt ka ise ennast tunned. «Kui ta üldse ei tea, kes olid biitlid, kes on Voldemar Kuslap ja tal on ükskõik, kas ta sõidab Keila-Joale või Jaak Joalale, hakkad ju ennast ise ka palju vanemana tundma,» selgitas Dvinjaninov.

Näitleja sõnul on ainus lohutus see, et aastate erinevused kahanevad. «15- ja 35-aastase vahel on ju valgusaastad, aga 40- ja 60-aastaste vahel enam ei ole, nii et ma rõõmustan selle üle, et meie vahe ka loodetavasti kahaneb,» ütles Dvinjaninov.

Mees hoiatas, et kui keegi tahab ennast väga Playboy kuninga Hugh Hefneri moodi tunda ja võtab väga noore naise, siis tuleb arvestada, et naisel ei pruugi tema jaoks õhtuti üldse aega olla, sest tal on näiteks matemaatika järgmiseks päevaks õppimata.