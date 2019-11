Pildid ja video: Pariisi oksjon pakub võimalust saada Napoleoni saabaste omanikuks

Oksjonimaja esindajate andmetel kandis Napoleon neid saapaid Atlandi ookeani Saint Helena saarel, kus ta oli pärast Waterloo lahingu kaotust eksiilis, teatab afp.com.

«Napoleon on ka pärast oma surma populaarne ja on palju neid, kes sooviksid saada nende saabaste omanikuks. Napoleonile kuulunud esemetele on alati tehtud kõrgeid pakkumisi, on need siis kas saapad, kübar või mantel,» sõnas oksjonimaja esindaja Alexandre Giquello.