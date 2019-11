Lõpuks ometi uue loo avaldanud Tanja: ja nüüd on kõik!

View this post on Instagram

Põnevil 😊 Ma olen nii põnevil 🤗 Juba homme tuleb välja minu uus laul "Kõik" 🎶 Koos videoga 🎬 Ja ma ei ole niiiiii ammu midagi välja andnud, nii et... liblikad kõhus 🦋 Seda laulu olen ühe korra live'is esitanud ja nii paljud kirjutasid, et "Kõik" läks hinge ja kust saaks veel kuulata? ❤ Aitäh nende sõnade eest, mida te olete mulle juba kirjutanud 🙏 💋 Kuulake siis meid homme Sky+ hommikuprogrammis 😉 . . . . . 📸 - @hmaasik 💄 - @kaiatriisa #uuslaul #kõik