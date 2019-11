Video: kaubalaeva Ourang Medani meeskonna kummalise surma mõistatust pole tänini lahendatud

Vandenõuteoreetikute väiteil on tegemist kummituslaevaga, mida Kagu-Aasia vetes aegajalt näha. Nüüd tahavad nad selle laeva mõistatuse lahendada, teatab messagetoeagle.com.

Ourang Medani traagiline saatus on merejaloo kummalisemaid ja lahendamata müsteeriume. Kuna meeskonnaga juhtunu kohta ei ole just palju infot, siis ei teata täpselt, mis meremeestega juhtus.

Aastakümnete jooksul on arvatud, et Ourang Medan ja selle meeskond sattusid salajase sõjalise eksperimendi katsejäneseks, aga ka seda, et kaubalaeva ründasid maavälised lennumasinad, meresügavusest kerkis midagi, mis sai meeskonnale ja laevale saatuslikuks või oli õnnetuse põhjustajaks pardal olnud last.

Hollandi väljanne Elsieviers avaldas 1948. aastal rea artikleid Ourang Medanist. «Ourang» tähendab indoneesia keeles «inimene» või «mees», Medan on Indoneesia Sumatra saare suurim linn. Laeva nimi oli seega Medani mees.

Artikliseerias olid ära toodud spekulatsioonid selle kohta, mis laevaga juhtuda võis, kuid puudus täpne info laeva ehitamise, omanike, meeskonna ja aluse viimase teekonna kohta. Ajakirjanikud uurisid, kus laev registreeritud oli, kuid ei leidnud – laeva polnud mitte üheski rahvusvahelises laevandusregstris. Nii arvati, et andmed laeva kohta kustutati meelega. Samas rõhutati seda, et laev seilas Hollandi lipu all.

Hiljem ilmus maailma eri väljaannetes laeva kohta veel artikleid, kuid midagi uut eriti ei lisatud.

Väljaanded kirjutasid, et Ourang Medan avastati triivimas India ookeanis Malaka väinas, piirkonnast, kus palju laevu on kadunuks jäänud. Mitme laeva meeskonnad olid seal kandis näinud kauguses kummalist laeva ja tulesid. Meremehed said aru, et laeval on midagi valesti, sest nende raadioperaatorid kuulsid mitut SOS signaali.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) andmetel oli Ourang Medani viimane SOS signaal: «Kõik ohvitserid, kaasa arvatud kapten, on surnud, nad on kaardikambris ja sillal. Kogu meeskond on surnud».

Inimjäänused. Pilt on illustreeriv. FOTO: Pexels / CC0 Licence

Pärast seda sõnumit katkes teiste piirkonnas olnud laevade kontakt Ourang Medaniga. Mitu riiki saatis päästelaevad Ourang Medanit otsima, ja laev leitigi. Välisel vaatlusel ei olnud sel midagi viga, kuid signaalile meeskond ei vastanud.

Päästemeeskonad läksid Ourang Medani pardale ning leidsid meeskonna, kaasa arvatud ohvitseride ja kapteni surnukehad. Kõikide surnud meremeeste näol oli õudus. Nad olid pööratud näoga päikese poole ning nende silmamunad nagu tahtsid pealuust välja tungida. Päästjad vaatasid laeval ringi ja ostsid vihjeid selle kohta, mis seal juhtuda võis. Ilmne oli, et seal toimus mingi kohutav tragöödia.