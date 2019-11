Soomlasest vormel-1 piloot Valtteri Bottas ja ta naine läksid lahku

Emilia Bottas kirjutas Twitteris, et nende elu oli täis väljakutseid, mis osutusid väga rasketeks ja nende abielu ei pidanud neile raskustele vastu, teatab is.fi.

Valtteri Bottas ja ta naine Emilia Bottas 23. juunil 2019 Prantsusmaal Le Castellete's FOTO: HOCH ZWEI/imago images /Scanpix

«Langetasime otsuse, et läheme lahku. Elu on viimasel ajal olnud väga keeruline ja meie jaoks on lahkuminek ainus lahendus. Läheme lahku sõpradena ja oleme tänulikud koos oldud aja eest. Loodan, et meedia austab keerulisel ajal meie privaatsust. Me ei kommenteeri rohkem lahkuminekut,» kirjutas soomlanna.

Valtteri Bottas teatas samuti sotsiaalmeedias lahkuminekust, kirjutades sellest nii soome kui inglise keeles.

«Meie teed läksid lahku, kuna minu karjäär ja elustiil tekitas pingeid. Usume, et lahkuminek on meie jaoks parim ja me läksime lahku sõpradena. Olen oma naisele tänulik toetuse ja paljude ilusate hetkede eest,» kirjutas vormel-1 piloot.

Valtteri ja Emilia Bottasel on abieluleping, mille kohaselt ei ole kummalgi õigust teise varale. Valtteeri Bottase elukohaks on Monaco ja ta ei ole Soomes maksukohuslane.

Helsingis elava Emilia Bottase aastasissetulek on umbes 50 000 eurot ja Valtteri Bottasel 7,6 miljonit eurot.

Valtteri Bottas ja Emilia Pikkarainen kohtusid 2010. aastal Arto Nybergi jutusaates. Nad vahetasid saatejuhi teadmata telefoninumbreid ja jätkasid suhtlemist.

Paar kihlus 2015. aasta veebruaris, viis aastat pärast esmakohtumist. Bottas oli siis Williamsi piloot ja oli keskendunud oma karjäärile. Emilia Pikkarainen oli tuntud ujuja.

Nad abiellusid 10. septembris 2016. aastal, kohal olid vaid pere ja lähedased sõbrad. Laulatus toimus Helsingis Johannese kirikus ja pulmapeokoht oli Kulosaare kasiinos.

Bottased olid abielus kolm aastat, kuid suure osa sellest ajast olid nad üksteisest lahus, sest nii mehel kui naisel olid pidevalt võistlused.

Neil oli ühine kodus nii Soomes kui Monacos, kuid need ei aidanud abielul kestma jääda.

Emilia Bottas sõnas 2017, et ta elab suurema osa ajast üksinda Monacos, samas ta pere ja sõbrad on Soomes ja selline elu on väga üksildane.

Emilia Bottas oli Soomes tuntud ujuja, kes lõpetas oma karjääri pärast Rio de Janeiro olümpiamänge 2016. Ta uueks spordialaks sai takistussõit, milles ta on samuti edukas.