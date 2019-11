Malluka pääsukeste saaga läks staarblogijale kalliks maksma

«Välja nõuti sellest 1500 eurot,» teatas Mallukas ja lisas, et peab kinni maksma ka Nuude kohtukulud, milleks on 4700 eurot.

Mallukas täpsustas videos, et tal on kohtuotsuse üle aega mõelda 30 päeva. «Ma tunnen, et hakkan nutma,» teatas Mallukas ja lisas, et ta tõepoolest kasutas toona postituses ebasündsaid sõnu.