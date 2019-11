Suur error: Facebookil, Instagramil ja Messengeril esineb ülemaailmselt tõrkeid

Täna õhtul on Facebooki rakenduste kasutamisel esinenud ülemaailmselt tõrkeid. Ainsaks erandiks on hetkel WhatsApp, mis on teatavasti töökorras.

Probleeme on tuvastatud kõikjal, kuid tundub, et tõrked ei mõjuta kasutajaid ühesuguselt. Paljud kasutajad on väitnud, et saavad rakendusi vaid teatud määral kasutada. Mõne kasutaja jaoks ei ole aga probleeme olnud.