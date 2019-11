Prints Charles küsis isalt nõu, mida teha prints Andrew’ga

Briti meedia kirjutab, et prints Andrew kuulus alaealisi tüdrukuid seksuaalselt ära kasutanud pedofiili Jeffrey Epsteini sõprade hulka ja mitu naist süüdistavad siniverelist enda vägistamises.

93-aastase kuninganna Elizabeth II abikaasa 98-aastane prints Philip on pensionil ja elab Sandringhami lossi maadel asuvas Wood Farm talus.

Kuigi prints Philip ei osale enam avalikel sündmustel, on ta oma perekonnas nõuandja ja ta andis nõu ka oma vanimale pojale Charlesile.

Ei ole teada, milles need kaks mees kokku leppisid ja kuidas see prints Andrew edaspidist elu mõjutab.

Prints Andrew esindaja teatas, et prints tõmbub mõneks ajaks avalikust elust tagasi ja ei esinda enam kuninglikku perekonda.

Esindaja teatel tingis sellise sammu printsi seostamine kohtu poolt karistatud ja vanglas enesetapu teinud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga. See seos, millega kaasnes skandaal, häirib kuningliku pere elu ja tööd.

Charles oli reisi ajal helistanud Andrew'le ja teatanud, et ta seostamine seksuaalkurjategijaga ning alaealiste tüdrukute ärakasutamise süüdistus on nii tõsine, et Andrew peaks avalikust elust tagasi tõmbuma.