Legendaane Slayer paneb pillid kotti: ees on veel kaks viimast leekidemöllus kontserti

Viimasel Las Vegase esinemisel mattus lava varase perioodi hittloo «Born On Fire» ajal täielikult leekidesse. Oodata on veel viimaseid võimsaid kontserte 29. ja 30. novembril Los Angeleses. Mõlemad müüdi välja tühiste tundidega.

Slayer läheb lõplikult laiali ajal, kui mitmed teised legendid, nende seas Rage Against The Machine ja My Chemical Romance, lubavad mõneks tuuriks taasühineda. Põhjus on aga puhtalt inimlik. Nimelt soovib bändi ninamees Tom Araya veeta rohkem aega perega.